Què implica l'escrit de recusació presentat per Carme Forcadell al TC?

Dimecres, 6 de setembre de 2017

Admet que aquest procediment no impedeix que el govern espanyol pugui demanar la suspensió de Llei del referèndum

L'advocat de Forcadell afirma que l'escrit de recusació és "preventiu" per evitar multes o la suspensió de la presidenta.

L'advocat de Carme Forcadell, Agustí Carles, ha afirmat que l'escrit de recusació presentat per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és una "mesura preventiva" per evitar que el Tribunal Constitucional la pugui multar o suspendre de les seves funcions.



De fet, s'ha registrat abans i tot que la Moncloa convoqui el Consell de Ministres per aprovar el recurs d'inconstitucional contra la Llei del referèndum.



El lletrat aclareix que el procediment afecta només la presidenta i que no impedeix, per tant, que el govern espanyol pugui suspendre la Llei del referèndum. Carles argumenta que en cas que els magistrats el TC suspengui o multin Forcadell es vulnera el seu dret a defensa i també "el dret a un jutge imparcial", ja que aquest tribunal ja ha resolt anteriorment aspectes relacionats amb el procés.



Per això, demanen ser part del procediment d'execució on els magistrats podrien prendre mesures contra ella. El ple del TC, reunit aquest dimecres, haurà de resoldre l'escrit de recusació. Segons Carles, després de la reforma del tribunal del 2015 no hi ha hagut precedents d'una recusació de tots els magistrats.

