L'oficina Antifrau quasi duplica en vuit mesos les al·legacions de tot el 2016

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 14:00 h

Entre gener i agost, s'han resolt 160 expedients, el 95% de tot l'any passat

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'Oficina Antifrau ha incrementat en vuit mesos un 85% el nombre d'al·legacions respecte a tot l'any passat presentades a iniciatives normatives. Així, entre gener i agost d'aquest any han estat un total 37 recomanacions i/o suggeriments de millora normativa davant les 20 de tot el 2016.

Des de la seva creació el 2009, la xifra total se situa en les 121. D'aquestes, 43 han estat a normatives d'ens locals, 39 de la Generalitat i la resta d'institucions internacionals.

A més, en l'exercici del 2016, l'estimació de les al·legacions presentades per Antifrau ha assolit un 55%, aconseguint un dels percentatges més destacats dels darrers exercicis. D'altra banda, durant els primers vuit mesos del 2017 s'han resolt 160 expedients, el que suposa el 95% de total de l'any passat, mentre que des de la seva creació, el 2009, se n'han expedit 1.270.



Treball de prevenció

El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha destacat la importància de fer un "treball de prevenció", ja que és "imprescindible per assolir unes institucions impermeables a la corrupció". Segons ha afegit Gimeno, coincidint amb el seu primer any de mandat, la Direcció de Prevenció ha posat les bases "per abordar les bases per abordar l'anàlisi de riscos de corrupció en un àmbit tan sensible com és la contractació pública".

A més, aquest any s'han resolt 28 expedients d'investigació en vuit mesos, una xifra que representa el 85% de la mitjana anual (33) de les investigacions finalitzades en el període 2011-2016.



Un 20% més de denúncies rebudes



D'altra banda, Antifrau ha rebut 123 denúncies, de gener a agost d'enguany, la qual cosa suposa un increment de més del 20% sobre la mitjana del nombre de denúncies rebudes en el mateix període de temps des de l'entrada en funcionament de l'Oficina Antifrau.

Notícies relacionades