A més, afegeix que el procediment que s'està seguint és "l'habitual" en casos "malversació per dany als fons públics" segons el que preveu la llei de funcionament del tribunal.

En un comunicat, l'organisme recorda que aquesta instrucció està impulsada per dos actors públics i posteriorment va tenir la intervenció de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat i que ha de "concretar les possibles responsabilitats comptables que es poden haver originat en la realització de les despeses d'una convocatòria de participació declarada il·legal pel Tribunal Constitucional".

Aquest dimarts es va fer pública una providència del Tribunal de Comptes que ampliava la causa oberta per les despeses del procés participatiu del 9 de novembre del 2017, fixades en uns 5 milions d'euros, a 7 càrrecs o excàrrecs més del Govern, a més de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs. Tots ells estan citats pel 25 de setembre.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal