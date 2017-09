El Gobierno aprofitarà el mateix recurs que va utilitzar el feixisme italià i alemany

L'Estat conviu amb el franquisme i La Razón una és eina més per atiar a la repressió

Les portades de La Razón sempre sorprenen, la d'ahir, en canvi, era una amenaça que mereix l'atenció per descobrir fins a quin punt la campanya contra el dret a l'autodeterminació ja és a tocar del seu missatge més extrem.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal