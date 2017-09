Puigdemont accepta reunir els líders parlamentaris sobre terrorisme

"D'on venim, on som, conclusions i cap a on podríem posar els fonaments de la política de seguretat", ha dit el president sobre els temes que es podrien tractar.

Puigdemont li ha agraït la proposta assegurant que li agafava la paraula i que "en les pròximes setmanes" es posaria en contacte amb els grups per poder celebrar aquesta trobada i fer un "mapeig de la situació".

La reunió proposada pel socialista hauria de comptar també amb la presència del conseller d'Interior, Joaquim Forn, i hauria de concloure amb la creació d'una comissió d'experts "que pogués treballar amb plena independència i discreció" per avaluar els mecanismes dels quals disposa la Generalitat per prevenir i combatre el terrorisme.

