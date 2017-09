C's esmena tota la llei de l'1-O i proposa substituir-la per una norma de constitucionalitat

"Presentin les de supressió i fem el debat polític. Que tenen por de debatre políticament sobre si tenim dret o no a votar?", ha preguntat la portaveu de JxSí, Marta Rovira, en acusar Cs de "filibusterisme".

Enmig de la polèmica a l'hemicicle, s'han entregat físicament les esmenes als grups i la formació que presideix Inés Arrimadas ha demanat una petició de reconsideració per haver tombat la seva esmena a la totalitat, cosa que ha forçat la quarta reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus d'aquest dimecres.

Cal recordar que, abans d'aquesta esmena a tot l'articulat de la llei de l'1-O, Cs havia presentat una esmena a la totalitat de la norma, tot i que el ple d'aquest dimecres al migdia havia aprovat que només s'acceptessin esmenes a l'articulat, és a dir, parcials. Durant la sessió de la tarda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha argumentat que per "acta de presidència" havia admès només les esmenes sobre l'articulat, i ha ofert als grups que n'han presentat una a la totalitat --Cs i PSC-- uns minuts per "reconvertir-les". "Fem el debat polític"

En aquest article únic, Cs remarca que el Parlament és la institució que representa tots els ciutadans de Catalunya, "com a garantia de tots els seus drets i llibertats fonamentals i els dels seus representants".

L'esmena de Cs, signada pel portaveu del grup, Carlos Carrizosa, presenta una proposició de llei de constitucionalitat i estatutarietat, on demana que es reculli que el Parlament es "compromet a vehicular qualsevol iniciativa política conformement a la Constitució, l'Estatut i la totalitat del bloc de constitucionalitat, i a no vulnerar els drets de tots els ciutadans de Catalunya".

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) ha presentat una esmena a tota la Llei del Referèndum, on proposa substituir-ne el text original per una norma de constitucionalitat amb un article únic.

