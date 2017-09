El CGE reconeix a Cs i PSC el dret a demanar dictamen de la llei de l'1-O

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 18:45 h

El Consell de Garanties respon així les peticions que els dos grups havien fet en rebre el rebuig de la Mesa a la seva reclamació

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emès un acord en resposta a les peticions que PSC i Cs havien fet per demanar-li dictamen sobre la llei del referèndum, després que la Mesa del Parlament hagi rebutjat aquest dimecres al matí tramitar aquesta reclamació d'informe.

L'ens consultiu reconeix al seu escrit el dret dels diputats i dels grups parlamentaris a demanar un dictamen sobre qualsevol llei, i per tant també de la del referèndum. Però tot i això, remarca que el reglament estableix que és la Mesa del Parlament qui ha de tramitar la sol·licitud a petició dels grups parlamentaris.



D'aquesta manera, veu "preceptiu" que si les formacions polítiques ho desitgen que puguin demanar l'informe del CGE però no n'emet un sobre la llei de l'1-O perquè han estat Cs i PSC qui han entrat la petició sense l'acord de la Mesa per tramitar-ho.



El ple del Consell de Garanties ha volgut emetre aquest dimecres a la tarda un acord, després que Cs i PSC s'hagin dirigit directament a l'ens consultiu per demanar un dictamen sobre la llei del referèndum del pròxim 1 d'octubre que s'està tramitant a la cambra catalana.



"Caràcter perceptiu"



Així, el CGE ha volgut "fer avinent al Parlament el caràcter preceptiu" de l'obertura d'un període per tal que els grups parlamentaris puguin "sol·licitar dictamen a aquest Consell, en garantia del dret dels diputats en l'exercici de la seva funció".

Tot i reconèixer així que els partits haurien de poder exercir el seu dret de reclamar un informe consultiu, el CGE matisa que "correspon a la Mesa, com a òrgan parlamentari competent per a la qualificació i admissió a tràmit de totes les iniciatives parlamentàries, la tramesa de les sol·licituds de dictamen".



D'aquesta manera, el Consell de Garanties respon a PSC i Cs que si volen demanar-los un informe, ho han de tramitar a través de la Mesa, que hauria d'acordar la sol·licitud, i no fer-ho directament com han fet ells. En aquest cas, però, la Mesa ha rebutjat la seva petició i no ha tramitat res al respecte.

