JxSí i la CUP presenten esmenes a la llei de l'1-O sobre el decret de convocatòria i la Sindicatura Electoral

Una altra esmena --també d'addició-- habilita l'administració electoral per a crear registres i fitxers de dades "necessaris" pe a l'organització i realització de l'1-O, d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Una altra esmena --d'addició-- recull que la Sindicatura es pot crear tan aviat com es pugui, un cop aprovades les candidatures en sessió plenària, "sense cap altre tràmit final".

Una de les esmenes suprimeix que el decret de convocatòria del referèndum se signi després de l'entrada en vigor de la norma. Des dels dos grups apunten, però, que els canvis a l'articulat són per evitar que la llei concreti tant el procediment de convocatòria de l'1-O. Què diuen?

Fonts del grup parlamentari majoritari afirmen que amb les esmenes no s'altera pas el procediment per a convocar el referèndum.

Els diputats de JxSí i la CUP, Lluís Corominas, Marta Rovira i Anna Gabriel, amb la Junta de Portaveus reunida per tractar la reconsideració de l'oposició

