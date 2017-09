[Vídeo] Anna Gabriel destrossa Coscubiela sobre la defensa del dret a decidir

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 20:25 h

La Mesa del Parlament ha rebutjat la petició dels grups parlamentaris de Cs, PSC i PPC per demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per la llei del referèndum i s'ha reprès el ple del Parlament. Això, per tant, ha iniciat el debat sobre la Llei de Transitorietat i el Referèndum.