L'unionisme veu inevitable l'1-O i fa una oferta d'última hora per tramitar el referèndum i votar el novembre

Corominas destapa com l'unionisme veu inevitable el referèndum

L'Estat espanyol i les forces unionistes del Parlament de Catalunya ja s'han fet a la idea que el referèndum de l'1 d'octubre és imparable.

El portaveu del grup parlament de JxSí, Lluís Corominas

Després d'hores i hores de filibusterisme per part dels partits unionistes, el portaveu de Junts pel Sí, Lluís Corominas, ha destapat l'intent d'aquestes formacions d'"enredar" la Mesa del Parlament i els grups parlamentaris amb les constants aturades fent una defensa de la institució catalana que permet debatre "de tot" i permet que siguin els catalans "els qui decideixen, no els de fora". Segons Corominas, durant la junta de portaveus dos grups parlamentaris han ofert a Junts pel Sí i la CUP passar el referèndum a novembre mitjançant una nova tramitació. Un fet que ha indignat el portaveu del partit del Govern: "perquè no ho defensen aquí, al Tribunal Constitucional o a la resta de referents a l'estat espanyol? Tinc una mala notícia, avui votarem la Llei del Referèndum".