[Vídeo] Albiol té els nassos de citar Tarradellas per atacar el referèndum

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 20:40 h

Assegura que la llei durarà poques hores

Un cop el ple del Parlament ha tornat a funcionar, s'ha dut a terme el debat previst que havia de celebrar-se al matí. El torn del Partit Popular, Xavier García-Albiol ha estat fidel al seu estil i amb la seva fatxenderia s'ha dirigit als diputats de Junts pel Sí i de la CUP.

Xavier García-Albiol ha assegurat que la llei que s'aprovarà avui al Parlament gràcies els vots dels dos partits sobiranistes, durarà poques hores. Ho ha afirmat en referència a la immediata actuació dels poders fàctics espanyols. A més, s'ha dirigit directament a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Ha dit que "no són dignes" d'exercir els càrrecs de president i vicepresident de Catalunya respectivament.

També hi ha hagut moments per a crear riures entre JxSí i la CUP quan ha afirmat que Puigdemont no ha volgut dialogar amb el Gobierno. L'afirmació ha generat riures i Carme Forcadell, presidenta del Parlament, ha hagut de demanar silenci.

Un dels punts més esperpèntics del discurs del popular ha estat citar Josep Tarradellas per atacar el referèndum. "Si aixequés el cap, s'entristiria profundament del dany d'una política irresponsable que ha canviat el seu llegat"





