[Vídeo] CSQP es fractura en públic segons abans de la intervenció de Rabell

Joan Giner demana que Podem tingui intervenció pròpia

El projecte de Catalunya Sí Que Es Pot no s'aguanta, la fractura entre les diferents forces que en formen part és total, fins al punt que s'ha produït en directe.

Segons abans de la intervenció del líder de CSQP, Lluís Rabell, el membre de Podem, Joan Giner, ha demanat dirigir-se a la presidenta per dividir el temps del grup parlamentari perquè la força lila pogués determinar el seu posicionament que diferia del que ha exhibit el portaveu del grup, Joan Coscubiela, qui aquest matí s'ha aliat amb la discursiva més dura de C's, PP i PSC.

La imatge de l'unionisme aplaudint les paraules del partit d'esquerres i els atacs contra la Mesa del Parlament, on hi ha un company de coalició, Joan Josep Nuet, imputat pel TSJC per permetre la tramitació de la resolució del referèndum unilateral, ha provocat que aquesta tarda la situació explotés en directe amb la negativa del portaveu dels comuns que Dante Fachín parlés després de Rabell.







Fractura total, i pública a CSQP entre els pro llei del referèndum @AlbanoDante76, @giner_joan, @NUET i els contraris @jcoscu i @LluisRabell pic.twitter.com/9zFoQn1IaC — Joan Solé (@JoanSole_) 6 de setembre de 2017 La situació ha provocat crits i la sortida de Dante, Nuet i Giner del plenari, ja que, segons el líder de Podem, la coalició havia arribat a un acord perquè es produís aquesta doble intervenció: "abandonem el ple perquè des del grup no ens han deixat intervenir al ple. Teníem un acord, Coscubiela l'ha trencat".

