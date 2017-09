[Vídeo] Arrimadas apel·la als déus per entendre els sobiranistes

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 21:30 h

La líder de Ciudadanos es contradiu dues vegades durant el seu discurs

La cap de llista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durant la seva intervenció al debat de la proposició de llei del referèndum avui al ple del Parlament, ha malparlat a tort i a dret contra els independentistes i la llei. Però entre tant exabrupte, ha entrat en un parell de contradiccions que l'han deixat en evidència.

Contradicció 1 - La immunitat

Inés Arrimadas ha apel·lat, amb grans escarafalls i vehemència, als diputats independentistes preguntant-los que si es creien déus per a presentar aquest tipus de llei, que considera il·legal. En aquest sentit creu que els sobiranistes es "creuen immunes a la llei" i que poden fer el que volen. Immediatament, molt hàbilment, el realitzador de TV3 que emetia el senyal per televisió, ha fet un contraplà on s'ha pogut veure Artur Mas, condemnat per la justícia espanyola i, ara un altre cop, citat a declarar en aquesta ocasió pel Tribunal de Cuentas.

Contradicció 2 - lA separació de poder

Inés Arrimadas ha assegurat que Carme Forcadell ha actuat com a delegada del govern al Parlament i ho ha definit com una manca de separació de poders. Ha assegurat que això era una situació inèdita. El que no ha recordat és que l'Estat espanyol fa temps que la separació de poders no existeix després que el Tribunal Constitucional hagi esdevingut el braç polític executor del Gobierno del PP.





Inés Arrimadas creu que els sobiranistes són déus xD pic.twitter.com/Y8Nqdvoc6q — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 de setembre de 2017

