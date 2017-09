Llavors, Fachín ha intervingut i ha estat contundent. Ha desafiat a Joan Coscubiela, ha mostrat l'evident trencament de CSQP i ha assegurat que "davant un parlament que no està a l'altura (en referència al filibusterisme de PP, C's i PSOE) està clar que el futur d'aquest país ha d'estar en mans de la gent". Llavors, amb Coscubiela allà al costat s'ha dirigit a la bancada sobiranista i ha cridat: "ens veiem l'1 d'octubre".

