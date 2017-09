Puigdemont signa i promulga la llei del referèndum

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 22:55 h

El president compleix amb el tràmit abans de convocar l’1-O

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha signat i promulgat la llei del referèndum aprovada al Parlament. El cap del Govern català ha aprofitant l’estona d’espera al Parlament mentre no es publica la norma al DOGC, tràmit necessari per signar el decret de convocatòria de l’1-O. De fet, està previst que el president i els consellers rubriquin i avalin el decret de convocatòria al Parlament mateix, tan bon punt la llei estigui publicada. Tots els membres del Govern compliran amb aquest tràmit per demostrar que convoquen el referèndum de manera conjunta i solidària.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Puigdemont, referèndum

Notícies relacionades

ACN Barcelona .- El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha publicat aquest dimecres la llei del referèndum que els diputats han aprovat amb 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions cap a dos quarts de deu de la nit. És un primer pas per a l'entrada en vigor de la norma, que no serà definitiu, però, fins que aparegui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La llei ha estat publicada immediatament a la versió en línia del BOPC, que automàticament ha quedat col·lapsada per l'allau de consultes que ha rebut.