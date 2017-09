El PSC comença la campanya del referèndum

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 00:05 h

Amb el lema 'Votar sense garanties? Que no comptin amb mi!" els socialistes comencen la seva campanya per dir No

ACN Barcelona .- El PSC ha engegat una campanya publicitària sota el lema 'Votar sense garanties? Que no comptin amb mi!'. El primer secretari de la formació, Miquel Iceta, ha estat l'encarregat de llençar la campanya a les xarxes socials just després que el Parlament hagi aprovat la llei del referèndum i ho ha fet amb una piulada on explica que impulsen la iniciativa '#QueNoComptinAmbMi' per "desaconsellar votar sense garanties" i que aporta la proposta 'acordicanvi.cat', a través de la qual volen explicar a la ciutadania que "pot comptar amb el PSC per resoldre el problema de manera legal i pactada".

Aquest portal web desgrana els arguments del PSC per defensar que el referèndum es vol fer "fora de la llei i sense garanties democràtiques" i incorpora també la proposta dels socialistes al conflicte territorial, que passa per una reforma federal de la Constitució. La campanya s'ha llençat per xarxes socials i a partir de demà apareixerà també en suports publicitaris exteriors.