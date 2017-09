El Govern publica com serà el referèndum i la butlleta

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 09:45 h

Ja en marxa la web de l'1-O amb tots els detalls

Firmada la convocatòria de l'1-O , el Govern ha signat també el decret de normes complementàries acompanyant el decret de convocatòria del referèndum, on s'expliquen més detalls sobre el referèndum.

Hi ha dubtes que queden resolts com per exemple el del cens. S'explica que va quedar fixat el dia 30 de març, que durarà 15 dies i que els catalans hauran de votar per correu, ja que només hi haurà urnes a Catalunya.





La butlleta inclou la pregunta "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?".



Les 108 pàgines publicades al Diari Oficial de la Generalitat , també recullen que es fixa un termini d'entre 2 i 7 dies per designar els membres de les meses electorals i es farà per sondeig entre el 8 i 13 de setembre.La butlleta inclou la pregunta "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?".

I l'escrutini?

El farà la Sindicatura Electoral. El personal col·laborador se seleccionarà com a les convocatòries electorals ordinàries. Els funcionaris tindran preferència per ocupar aquestes feines.

A més a més, també s'ha fet públic com serà la butlleta i s'ha posat a disposició la web referèndum.cat on s'explica tota la informació i que permet apuntar-se per col·laborar amb el referèndum.

