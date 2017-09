El Parlament designa els 5 membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O

La llei del referèndum estableix que l'òrgan electoral està integrat per cinc vocals, juristes o politòlegs "de prestigi experts en processos electorals" nomenats pel Parlament per majoria absoluta. JxSí i la CUP també han designat que Josep Costa i Eva Labarta siguin escollits suplents.

Els vuit diputats de CSQP que han votat s'hi han abstingut, i la resta de grups (Cs, PSC i PPC) no han participat en la votació. Així, i a petició dels grups parlamentaris de JxSí i la CUP, els cinc membres són: el membre de la Comissió Jurídica Assessora serà Marc Marsal i Ferret; el catedràtic de ciència política de la UB, Jordi Matas i Dalmases; l' advocada especialista en responsabilitat civil i dret privat, Marta Alsina i Conesa; la doctora en ciència política per la Universitat Complutense i l'Institut Universitari d'Investigació Ortega i Gasset, Tània Verge i Mestre; i el professor associat UAB, Josep Pagès i Massó.

