La Guàrdia Civil busca material de l'1-O en una impremta de Constantí

7 de setembre de 2017, 12.03 h

Estàn acollonits epaññññaaa. A on era la guardia pernil quan hi va haver l'atemptat de Barcelona? a on eren? fent un vermut?



Ja es va veient que és per espanya prioirtari i important, no són les persones sinó els símbols i que els catalans continuem pagant i mantenint-los