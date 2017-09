Alcaldes signen decrets per donar suport a l'1-O

També es preveu donar compte del decret en la pròxima sessió plenària així com informar-ne al Govern i a les entitats municipalistes. Entre els alcaldes que ja han signat hi ha l'alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; l'alcalde d'Igualada, Marc Castells; l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni; l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo; i el de Port de la Selva, Josep Maria Cervera; entre d'altres.

Els batlles que, de moment, estan signant decrets d'alcaldia són del PDeCAT, ERC i CUP, i n'estan informant a través dels seus comptes de twitter. En els decrets d'alcaldia s'acorda donar suport al referèndum convocat per l'1 d'octubre i es comprometen a complir les previsions de la Llei del referèndum aprovada aquest 6 de setembre.

Alguns alcaldes estan signant, des de primera hora, decrets per donar suport al referèndum de l'1-O en resposta a la carta rebuda, durant la matinada, on el Govern informa els ajuntaments que comptarà amb els locals municipals.

Imatge de l'anunci de la Generalitat per incentivar la participació de l'1-O

