La CUP entrega una butlleta a la delegació del Gobierno

"Hem enviat una butlleta al Govern Espanyol per tal de testimoniar que el nostre compromís és amb l'autodeterminació", ha explicat la regidora de la CUP Barcelona Maria Rovira.

Hem enviat una butlleta al Govern Espanyol per tal de testimoniar que el nostre compromís és amb l'autodeterminació. #PrenPartit pic.twitter.com/KLCb6in1sS

