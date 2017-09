Societat Civil es dispara un tret al peu amb un eslògan que anima a votar 'No'

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 15:30 h

La campanya contra el referèndum se li gira en contra

L'associació nacionalista espanyola, eina destacada de la Guerra Bruta de l'Estat contra el procés, respon a l'aprovació de la Llei del Referèndum i al decret de convocatòria del referèndum amb una campanya que anima a votar.



Votar no sempre és democràtic

Votar no siempre es democrático#VotarNoSempreEsDemocràtic pic.twitter.com/o2Zw5F6bOs — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 6 de setembre de 2017

L'entitat, finançada amb un milió d'euros per fons privats va encetar ahir la campanya en contra del referèndum ja convocat amb un tuit patrocinat, que amb prou feines aconsegueix superar els 200RT, amb l'eslògan 'Votar no sempre és democràtic'. Un text acompanya amb les imatges del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el dictador Francisco Franco. Una composició tan mal calculada que acaba esdevenint un missatge a favor del referèndum, amb Puigdemont votant 'Sí' i Franco votant 'No'.