El Fiscal General declara l'Estat de Setge contra el referèndum

7 de setembre de 2017, 14.10 h

La majoria de catalans faran tot el que calgui per a protegir els seus mandataris, així com per a votar SÍ el 1-O. I qui no s´ho cregui que vingui a veure-ho.



VISCA LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. // // * // //