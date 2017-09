Després que el ministeri fiscal hagi anunciat que es querellarà contra l'executiu pel decret de convocatòria de l'1-O, el portaveu de l'executiu ha assegurat que emplaçar els ciutadans a votar "no és delicte", en unes declaracions a la premsa des dels passadissos del Parlament.

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha garantit que la querella de la Fiscalia contra tots els membres del Govern i la Mesa "no altera" els plans cap al referèndum.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal