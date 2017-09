[Vídeo] Un diputat conservador britànic deixa en evidència tot el govern espanyol

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

7 de setembre de 2017, 20.00 h







Els PATÈTICS esforços de l'estat esPPanyol per mantenir la "zacrozanta unidá de la patria", només poden tenir un resultat: fer-los MAL.







Tot allò que no sigui CONÈIXER I RECONÈIXER LA REALITAT DE LES COSES, i tot el que sigui intentar imposar una FICCIÓ que no té contacte amb la realitat, ESTÀ CONDEMNAT A FRACASSAR I A FER MAL..







EsPPanyolerus de castanyoles, caralsol , toreros , salutació feixista i mentalitat obtusa: EL POBLE CATALÀ NO US VOL.





Seguiu fent tot el que vol... Llegir més