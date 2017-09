Cap novetat des de Madrid: Rajoytorna a usar la justícia per fer front a Catalunya

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 14:35 h

Anuncia que ja s'ha registrat els recursos contra la llei del referèndum

Mariano Rajoy, presindet de l'Estat espanyol, ha comparegut per a llegir de principi a fi un comunicat després de la reunió d'urgència del Gobierno per a decidir les actuacions a dur a terme després que ahir el Parlament de Catalunya aprovés la Llei del referèndum que s'ha de celebrar el pròxim 1 d'octubre. Rajoy ha estat fidel al seu estil i ha anunciat el registre del recurs d'inconstitucionalitat.

La reunió d'urgència del Gobierno ha acabat amb un acord ja esperat. Mariano Rajoy ha anunciat el registre del recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional contra la Llei de referèndum aprovada pel parlament de Catalunya així com el decret firmat per tots els membres del govern que el convoca per l'1 d'octubre i, també, el recurs a la designació dels 5 membres de la junta electoral. Ha demanat que es notifiqui la suspensió al president i tot el Govern.

Dins del seu repetitiu discurs que ha portat a la via unilateral als sobiranistes, ha tornat a repetir frases com "lo que no es legal no es democratico" o "mi obligación es haccer cumplir la ley" per acabar sentenciant: "todos decidimos sobre eso que a todos nos pertenece".



El referèndum no es farà



Rajoy ha assegurat que el referèndum no es celebrarà i ha convidat als independentistes a abandonar el projecte i deixar d'enganyar a la gent: "no sigan por ese camino y no liquiden sus instituciones y renuncien a imponer". A més, ha demanat que deixin de "dividir la sociedad catalana y abandonen la escalada de ilegalidad".





