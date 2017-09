Què deia Ada Colau pel 9N i què diu per l'1-O

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 19:00 h

De la revolucionària a la defensora de l'statu quo

Ada Colau ha experimentat una metamorfosis que serà digne d'estudi a les carreres de ciència política d'arreu. Va forjar la seva notorietat i va fer-se un nom a l'opinió pública amb un activisme de trinxera basat en un discurs populista i revolucionari. Aquella Colau estava a favor de tot allò que representava anar contra la llei a favor dels drets dels ciutadans (com ho va ser la seva lluita a la PAH) ha desaparegut i s'ha tergiversat a l'inrevés.

@XavierSolerT a diferència d CiU jo estic disposada a desobeir gobern PP x posar urnes el 9N pel dret a decidir @RubenMartinez @Suprunaman82 — Ada Colau (@AdaColau) 5 d’agost de 2014

2. Mantenim la plena disposició a facilitar la participació a tota mobilització democràtica, sense posar en risc institució ni funcionaris — Ada Colau (@AdaColau) 7 de setembre de 2017

Ada Colau va aprofitar la consulta del 9N per a fer el que millor sap fer: carregar contra la ja desapareguda CiU. En diferents encontres dialèctics amb dirigients convergents havia arribat a dir que ella sí que desafiaria la llei per a poder fer possible el 9N. De fet, aquí recuperem un tuit que va fer el 14 d'agost del 2014 en un debat amb ciutadans independentistes: "a diferència d CiU jo estic disposada a desobeir gobern PP x posar urnes el 9N pel dret a decidir".El perfil de Colau s'ha institucionalitzat ràpidament. De fet, queden lluny aquells preceptes revolucionaris que tant predicava. L'útim exemple l'hem tingut avui segons fonts municipals, una vegada que l'Ajuntament de Barcelona disposi de la interlocutòria del TC, el govern municipal demanarà dictamen al secretari municipal i als serveis jurídics municipals i, en funció del que així decideixin, poder donar una resposta al Govern sobre la implicació de Barcelona a l'1-O.