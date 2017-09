La manifestació #NoTincPor força Felipe VI a amagar els tractes amb Aràbia Saudita

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 18:30 h

El Govern espanyol declara secreta tota la informació militar que afecti al país àrab

La imatge que no volien els reis d'Espanya es va fer viral: centenars de milers de catalans protestant per les aliances de l'Estat espanyol de la mà de Felipe VI amb Aràbia Saudita pel subministrament venda d'armament. El país àrab és un dels acusats per la comunitat internacional de finançar l'Estat Islàmic, l'organització responsable dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils.

Pancartes i crits retreien a Felipe VI i al Gobierno que vinguessin a Barcelona a mostrar el seu dol per les víctimes quan, d'altra banda, es mantenen tractes comercials amb Aràbia Saudita sobre armament.

Aquesta situació incòmoda pels Borbons i les institucions espanyoles ha tingut una ràpida resposta. El BOE ha publicat aquest dimecres un acord entre els dos països per a la protecció mútua d'informació classificada en l'àmbit de la defensa, el que vol dir, deixar de fer públics els tractes. Cal recordar que entre 2013 i 2016 l'Estat espanyol va exportar armes a l'Aràbia Saudita per un valor total de 1.361,42 milions d'euros.

L'acord estableix una sèrie de normes que garanteixen la protecció de la informació classificada que s'intercanviï entre els dos països en el curs de la cooperació en l'àmbit militar, així com entre els seus contractistes autoritzats.

El document tindrà validesa per un període inicial de cinc anys i es prorrogarà automàticament per períodes consecutius d'un any.

