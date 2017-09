PP, PSC i Cs tornen a tirar de filibusterisme per allargar el ple

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 18:00 h

Es tornen per a demanar reunions de la Mesa i la Junta de Portaveus

Repetició de la jugada. L'unionisme vol donar una imatge de caos al Parlament i de guirigall absolut i per això s'ha coordinat. PP, PSC i Cs es van tornant per a demanar reunions de la Mesa i la Junta de Portaveus. De fet, primer han estat els socialistes que han demanat una reconsideració de l'admissió a tràmit de la norma. Cap a les 17:30 el ple hi tornava i ha estat el PP,

Tot apunta que es podria tornar a repetir una jornada maratoniana. El ple del Parlament s'ha tornat a encallar durant la sessió d'aquest dijous a la tarda, per la reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus, que des de les 15:15 hores debat ha deliberat la reconsideració de l'admissió a tràmit de la Llei de transitorietat que ha presentat el PSC, al migdia. Ara ho fa per petició del PP. Fonts de la Presidència del Parlament han explicat que la tramitació de la Llei de transitorietat serà, possiblement, la mateixa que la de la norma de l'1-O. És a dir, que s'obriria un període d'esmenes durant dues hores, un punt en el qual el ple es podria tornar a encallar perquè l'oposició podria presentar reconsideració a l'admissió a tràmit d'aquest període, tal i com va passar ahir.

