També va aconseguir que acomiadassin un jove de la seva feina

El popular Xavier García-Albiol no té pietat i torna a batallar contra un menor per un comentari a les xarxes socials. És evident que el menor de 16 anys va errar amb una publicació del tot desafortunada sobre el líder del PP a Catalunya, però ja ha demanat perdó. Malgrat tot, Albiol l'ha denunciat i no pensa retirar la denúncia.

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha presentat aquest dijous una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra un jove per "amenaces de mort" a través d'Instagram. Així ho ha explicat el propi Albiol a través d'una piulada a Twitter, en la que adjunta una captura de pantalla on es pot veure una fotografia d'Albiol amb una taca vermella al front, que simula un regalim de sang, i la frase: "Aquest home ha repetit cop d'estat unes sis vegades. Si no rectifica fem que es posi més escortes". El popular ha dit a través de les xarxes que no acceptarà "que un militant d'ERC" l'amenaci de mort i per això ha presentant la denúncia. "No ens emmordassaran", ha afegit. El noi ha fet una amenaça similar al portaveu de Cs, Carlos Carrizosa.

Hores després, el noi ha piulat: "Em dic Joan i tinc 16 anys, vull demanar disculpes públicament a @albiol_xg i @carrizosacarlos pels 'stories' del meu instagram, ja esborrats." No obstant això, Albiol ha explicat a l'ACN que no pensa retirar la denúncia. En els seus perfils, el jove diu que és d'Argentona (Maresme) i de les JERC, però les joventuts d'ERC encara no ho han confirmat.

Cal recordar que directe!cat va explicar com Xavier García-Albiol va aconseguir exercint pressions a una petita empresa de l'Illa Diagonal que acomiedessin un jove que s'havia fet una foto amb ell per a després insultar-lo. El popular no va tenir pietat i el jove va quedar-se sense feina malgrat demanar també disculpes posteriorment