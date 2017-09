La CUP avisa Colau que un govern del canvi no pot quedar al marge de l'1-O ni supeditar-se al TC

I ha considerat que un govern "del canvi hauria de ser molt més valent i posicionar-se molt més clarament a favor del dret a l'autodeterminació". "Ja hauria d'estar signant el decret com han fet altres alcaldes, perquè els veïns així ho han demanat en nombroses ocasions i és un dret fonamental", ha afegit. També ha instat a trencar el pacte de govern entre BComú i el PSC si els socialistes no accepten el referèndum.

