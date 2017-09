Lliçó de democràcia de Marta Rovira als unionistes

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 20:45 h

Retratats els portaveus unionistes i amb Coscubiela de nova estrella dels contraris al referèndum

ACN Barcelona .- El darrer acord del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), on defensa que "cap òrgan parlamentari " pot limitar el dret dels grups a demanar dictamen, ha portat a JxSí i Cs a mantenir un dur enfrontament al ple del Parlament. En reiniciar-se la sessió després de la tercera reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha agafat la paraula per tornar a demanar un dictamen del CGE sobre la llei de transitorietat i al seva admissió a tràmit, i en rebre la negativa de la presidenta, Carme Forcadell, ha elevat el to fins a acusar JxSí “d’atropellar davant de tota Espanya els drets”. A més, dirigint-se al president, Carles Puigdemont, ha preguntat si no poden acudir al Consell de Garanties perquè “ja hem abolit les nostres lleis abans que es voti i entri en vigor la llei suprema”.

Després, la portaveu de JxSí, Marta Rovira, ha replicat amb el mateix to contundent que Cs i la resta d’oposició porta dos dies “amb un filibusterisme brutal, utilitzant els mecanisme de forma abusiva i intentant obstruir el debat al ple”. Des del PSC, que ha intervingut després, el portaveu adjunt Ferran Pedret han carregat també contra la majoria independentista per estar "trepitjant tots els drets", criticant també no poder acudir al CGE.