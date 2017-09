La ciutadania força que l’alcalde de Mataró(PSC) engegui l’operativa electoral per l’1-O

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 21:45 h

Bote avisa que si el TC tomba la llei farà marxa enrere. Un primer informe del secretari municipal avisa que la convocatòria del referèndum planteja "dubtes de constitucionalitat"

ACN Mataró .- L'alcalde socialista de Mataró, David Bote, ha engegat aquest dijous al matí l'operativa electoral per l'1-O, però ja avisa que una resolució del Tribunal Constitucional contra la Llei del Referèndum i el decret de convocatòria l'obligarà a fer marxa enrere. De fet, Bote ja ha demanat un primer informe jurídic al secretari municipal sobre la moció de suport al referèndum que CiU, ERC i la CUP han portat al ple municipal i, segons aquest informe, tant la Llei com la convocatòria del referèndum plantegen "dubtes de constitucionalitat", malgrat reconèixer que en el moment de redactar el document les normes són plenament vigents.

Amb tot, l'alcalde de Mataró assegura que l'Ajuntament només s'implicarà amb l'1-O si el referèndum tira endavant "amb totes les de la llei". Només si és així, assegura Bote, el consistori "complirà amb la seva responsabilitat i les funcions que determini l'administració electoral".En aquest sentit, Bote recorda que no és responsabilitat dels alcaldes posar les urnes, però igualment ha decidit fer aquest anunci condicionat: "He encarregat al regidor Juan Carlos Jerez, que és el responsable del suport de l'Ajuntament als processos electorals, que posi en marxa l'operativa necessària, però la suspensió per part del Constitucional em farà aturar el procés".Abans del ple, més de 300 persones s'han manifestat davant l'Ajuntament reclamant la col·laboració del govern municipal amb el referèndum i un n grup ha ocupat també la sala de plens.Durant el ple d'aquest dijous, el consistori també ha aprovat un canvi de nom en el nomenclàtor municipal, pel qual la Ronda Alfons XII passarà a dir-se a partir d'ara Ronda de la República. L'acord ha comptat amb el suport del PSC, CiU, ERC, CUP, Volem, ICV-EUiA i la regidora no adscrita. El PP, Cs i PxC hi han votat en contra.