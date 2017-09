Puigdemont avança que l'1-O ja té 16.000 col•laboradors i el suport de 560 ajuntaments

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avançat que el referèndum de l'1-O ja té 16.000 col·laboradors i el suport de 560 ajuntaments en les primeres hores després de la convocatòria oficial. En una entrevista al Telenotícies de TV3, ha posat en valor aquestes xifres enmig d'una "campanya colossal i tremendista". "Que mirin el mapa, no és cap miratge.

