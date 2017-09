El TC (il•legítim) suspèn la Llei i la convocatòria del referèndum

Claravalls Claravalls Claravalls

7 de setembre de 2017, 22.16 h

Collons...que'n sou de pesats i miserables.El tc ens la bufa i ens la sua i ens pixem sobre les seves resolucions.Colla de feixistes.Que tot el que dieu ens la sua i ens la bufa com ens la sua i ens la bufa la vostra estimada españa.Rates franquistes us podeu posar el vostre país on us capigà per nosaltres com més lluny esteu millor.Sou patètics hispanos.Ppsoecs són els fills de l'assassí Franco.Fastigosos i miserables.Els catalans/es només volem la Declaració de Independència.Visca l... Llegir més