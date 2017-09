Desobeïm: L'ANC convida la ciutadania a desafiar en massa el TC

Última actualització Dijous, 7 de setembre de 2017 23:00 h

Obre un web per a firmar el decret del referèndum

Una vegada més, el poble demostrarà als polítics que no estan sols davant del desafiament de l'Estat. I serà possible gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana, que davant la suspensió per part del Tribunal Constitucional del Decret de convocatòria del referèndum d'autodeterminació signat ahir pel Govern de Catalunya, crida a la ciutadania a fer costat al President i al Govern sumant-se a convocar l'1 d'octubre mitjançant el web www.joconvoco.cat.

El web permet que qualsevol ciutadà pugui "signar" la convocatòria posant el seu nom al costat dels signants del Decret, i compartir aquesta "signatura" mitjançant les xarxes socials utilitzant els hashtags #JoConvoco i #ReferèndumÉsDemocràcia

Per l'ANC, aquesta iniciativa "és un acte més per demostrar l'ampli suport amb què compta el referèndum en la societat catalana i denunciar l'actitud demòfoba i repressiva de l'Estat Espanyol". En els primers minuts que ha estat operativa havia aconseguit més de 800 firmes i, en alguns moments, la web s'ha saturat per l'accés de tràfic.

Des de l'ANC s'anima a "tots els demòcrates que defensen el dret dels ciutadans a votar a sumar-se a aquesta iniciativa".

