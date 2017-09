Sense independència [1]: No tindrem aeroport

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 05:00 h

Les dades són demolidores, l’espoli també arriba a l’aeroport de Barcelona, els seus beneficis malversats per AENA en inversions sense cap sentit

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L’Aeroport del Prat és el més rendible de la xarxa d’Aena, on aporta el 55% del benefici (339,28 milions d’euros), però només rep el 7% de la inversió aeroportuària de l’Estat. Aquestes xifres contrasten amb l’aeroport de Madrid, que només aporta el 4% dels beneficis (27,5 milions) però que en canvi rep el 20% de la inversió. “Barcelona és 12 vegades més rendible que Madrid i l’Estat preveu que rebi 3 vegades menys d’inversió”, ha exposat el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, que ha comparegut acompanyant al conseller de la Presidència i portaveu, Jordi Turull, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Aeroport, independència, independènciaAeroport, referèndum

Notícies relacionades

Aquesta diferència s’explica, tal com ha detallat el titular de Territori i Sostenibilitat, perquè la gestió de tot el sistema aeroportuari estatal està en mans d’un únic operador. “El monopoli d’Aena està orientat a afavorir una xarxa amb un únic hub a Madrid complementada per altres aeroports secundaris que només interessen pels beneficis, on destaca per sobre de tots Barcelona”, ha exposat.Per a Rull, “Aena és un fre molt considerable a la capacitat d’expansió en condicions de l’aeroport de Barcelona i la seva gestió és ineficient”. Per això, ha reblat que “cal que el Govern assumeixi la gestió de l’aeroport”.L’aeroport de Barcelona tancarà l’exercici 2017 amb gairebé 48 milions de passatgers anuals, assolint així el 87% de la seva capacitat (estimada en 55 milions de passatgers anuals) sense cap inversió ni alternativa de gestió prevista per als pròxims 4 anys més enllà de l’ampliació del dic Sud de la T1.El Govern ha analitzat aquest dimarts l’Informe de valoració de la gestió de l’aeroport de El Prat en el qual es denuncia “la manca o errada” de previsió de l’ens gestor estatal, Aena, respecte a aquesta infraestructura estratègica de país.Les projeccions de trànsit amb què treballa l’Estat, que serveixen de base per planificar les inversions, estimen per a l’aeroport de Barcelona un trànsit de 47,2 milions de passatgers l’any 2021. Però les dades de l’aeroport són molt superiors i aquest 2017 ja se superarà la xifra prevista per al 2021.“No és seriós fer una previsió d’inversió de cara al futur quan les dades de creixement ja les supera la realitat. Aena va tard i malament perquè una planificació seriosa és la que planteja inversions i projectes quan la infraestructura està al voltant del 65-70% de la seva capacitat”, ha retret el conseller.