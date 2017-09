L'Estat ha perdut

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 05:05 h

Per terra, mar i TC han endegat una campanya salvatge contra la voluntat democràtica de la majoria del poble de Catalunya que vol votar

ANÀLISI | Joan Puig @joanpuig .-El Parlament de Catalunya és la imatge de la seva derrota, el seu filibusterisme, els seus insults, els seus crits han mostrat com l'autodi d'uns polítics amargats i superats pel suport del 80% de la societat. En la sessió d'ahir l'oposició, amb Coscubiela inclòs, va mostrar el pitjor de la política. Els representants del PP, PSC i C's, i una part de Catalunya sí que es pot, han fet un trist i insòlit paper. La seva mala educació i els seus improperis els ha derrotat, a manca d'arguments, impotència, ràbia i crits. Un comportament que en democràcia és sinònim de derrota.

La reacció del govern espanyol és la mostra clara d'aquesta derrota, la seva repressió via un TC pervertit acabarà provocant una reacció de la ciutadania catalana sense cap mena de dubte, a la voluntat democràtica no es pot respondre amb actituds dictatorials, la seva reacció serà la victòria de la democràcia.Ho veurem en pocs dies, més gent que mai omplirà els carrers de forma cívica per la diada, i això els molesta i molt als dirigents espanyols.Ada Colau està més incòmode cada dia que passa, la seva política d'evitar mullar-se sobre el procés per no cremar-se, o sobretot evitar ser inhabilitada, s'esgota. Cada cop és més difícil de justificar la seva inhibició.Amb l'actitud repressora dels dirigents espanyols, la reacció de la ciutadania catalana serà la de votar i, sobretot, guanyar a tots els qui volen formar part i donar suport a uns polítics ancorats en un passat on la repressió era possible, però avui som al segle XXI.