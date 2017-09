8 de setembre de 2017, 11.39 h

#2 Ara ja no rius tant oi? que com ho sé? és molt senzill t'extens molt i escrius en majúscula, això indica que estàs rabiós, frustrat i el teu ritme cardíac està elevat.



M'encanta veure la teva frustrant insistència de dir que desmenteixes, però per ara no has pogut demostrar res que pugui desmentir ni desmuntar, al contrari, no tens proves.





A més demostres que saps que espanya ha perdut del contrari tu no estaries aqui i a més si fós cert que el procés és un carreró sense ... Llegir més