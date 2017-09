Aquestes són les claus de la llei de transitorietat jurídica

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 11:30 h

El Parlament ha aprovat aquesta setmana una nova llei de desconnexió per fundar la República que defineix el corpus legal de transició

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



JxSí i la CUP van presentar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. La coneguda com la llei de 'desconnexió' defineix el corpus legal de transició fins a la constitució oficial d'una república catalana. Però, què diu exactament?

La llei estableix un període transitori d'aproximadament un any per crear una Constitució i convocar les primeres eleccions d'una república catalana. Si s'imposa el sí, s'iniciaria un procés participatiu de sis mesos per tal de recollir propostes ciutadanes i després hi hauria unes eleccions especials de les quals en sortiria una Assemblea Constituent que redacti en sis mesos una Carta Magna.

D'aquesta manera, la República ja podria funcionar al 100% en un any.



El president de la Generalitat seria automàticament el cap d'Estat. Catalunya assumiria el control de les fronteres i duanes, i expulsaria a l'exercit fins que la futura Assemblea Constituent decideixi si se'n crea un de propi.

Els empleats públics de l'Estat que donen servei a Catalunya s'integraran automàticament en el cos funcionarial de la Generalitat, mantenint sou i condicions.

Qui podrà optar a la nacionalitat catalana?



Tindrà la nacionalitat catalana qui tingui l'espanyola i estigui empadronat a Catalunya abans del 31 de desembre del 2016. Tots els catalans mantindran la nacionalitat espanyola, tot i que poden renunciar a ella.



La llei garanteix la cooficialitat de castellà, català i aranès.



Justícia i amnistia

Es crearà un ordenament jurídic, tot i que es mantindran les places dels actuals jutges, magistrats, fiscals i lletrats. Un dels canvis substancials és la substitució del TC per la Sala de Garanties i del TS pel Tribunal Superior de Justinià de Catalunya (TSJC).

Si guanya el 'sí', hi haurà amnistia per tots els "investigats o condemnats per processos relatius a la independència o a la construcció de la república".



I les pensions?



La Generalitat serà l'única autoritat tributària i l'Agència Tributària estatal no recaptarà a Catalunya: ciutadans, empreses i institucions hauran de tributar a la catalana. Es garanteix també que tot català sobrarà la seva pensió, tot i que no es detalla com.

Notícies relacionades