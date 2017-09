[Vídeo] Setge al referèndum: la Guàrdia Civil comença a escorcollar la impremta de Constantí

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 16:30 h

Busquen proves per comprovar si preparen material per a l'1-O

El setge contra el referèndum per part de l'Estat i les seves institucions incrementa la intensitat. Fins ara, el Gobierno havia recorregut la llei, s'han enviat notificacions als alcaldes que han firmat el decret i ara, ja busquen material de manera quasi, esbojarrada. Fins a tal punt que, després de vigilar durant 48 hores la impremta de Constantí, al costat de Tarragona, ara agents del cos policial han accedit a Indugraf Offset per a escorcollar-la.

La Guàrdia Civil ha començat a escorcollar la impremta Indugraf Offset de Constantí per comprovar si hi preparen material per al referèndum de l'1-O. Agents del cos policial han accedit a l'empresa després de 48 hores de presència a les portes de l'empresa. Durant aquests hores, han escorcollat els vehicles dels treballadors que sortien de les instal·lacions. Poc després de tres quarts tres de la tarda, una desena d'agents han accedit en vehicles a l'aparcament de la companyia, han descarregat algunes caixes i s'han endinsat a l'interior de les instal·lacions. La fiscalia de Tarragona ha incoat diligència d'investigació per la presumpta elaboració de material per al referèndum després que dijous la Guàrdia Civil li lliurés un atestat.

Spanish Guardia Civil police enters #Catalan print shop in search of independence #referendum material. Watch it here pic.twitter.com/VlwF9sc2fM — Catalan News (@catalannews) 8 de setembre de 2017

