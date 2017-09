Els catalans que viuen fora de Catalunya ja han començat a votar

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

8 de setembre de 2017, 20.03 h







TORNARÀ A SER RICA I PLENA



LA CATALUNYA TRIOMFANT



I QUI VOLGUÉ ANORREAR-LA



MOLT FORT HO LAMENTARÀ.



PER L'ESTEPA MESETÀRIA



AIRES MALASTRUCS BUFANT,



I TREMOLORS, PORS I ESGLAIS



VEIENT QUE ES POT PERDRE EL PA







CATALUNYA TRIOMFANT



TORNARÀ A SER RICA I PLENA



POTSER COSTARÀ TREBALLS,



I SOFRIMENTS TAMBÉ PENES



HAUREM DE COMBATRE DUR,



SÍ, NO MANCARÀ LA FEINA



PERÒ EL POBLE CATALÀ



QUE SAP AJUPIR L'ESQUENA



QUAN CONVÉ SAP COM LLUITAR



ESMOLANT DE PRESSA L'EINA



