L'ajuntament socialista de Viladecans esborra dels carrers la campanya a favor del referèndum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

8 de setembre de 2017, 19.58 h





#4







Ben al contrari, tu, Micaela Romualda, reina de les marietes histèriques franquistes i analfabetes, NO HAS PERDUT la RICICULESA GROTESCA dels teus errors i les teves esgarrifoses FALTES D'ORTOGRAFIA que jo t'he anar sol.lícitament (he he) arxivant .





El que tu SÍ has perdut és la VERGONYA i la DIGNITAT , perquè ja no reacciones ni davant els insults, ni daavant les RIDICULITZACIONS a les que et veus sotmesa. he he he he he . . .





Recordem algunes de les PIFIADES GARRAFALS que... Llegir més