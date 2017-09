Goldman Sachs assegura que hi haurà referèndum i guanyarà el 'Sí'

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 21:10 h

Ho deia en un informe que es va publicar el 23 d'agost

Goldman Sachs, un dels grups de banca d'inversió i valors més grans del món i amb influència a les grans potències i amb mà directa a Wall Street, va emetre un informe el 23 d'agost on assegura que l'1 d'octubre els catalans votaran i que, a més, guanyarà el 'Sí'.

Un dels fragments de l'informe de Goldman Sachs assegura que "tot i l'oposició del Govern, esperem que hi hagi una votació l'1 d'octubre. Creiem que una majoria dels que votin en el referèndum donarà suport a la independència catalana d'Espanya, a causa d'una participació més baixa", en referència a l'abstenció d'una part del 'No'. Aquestes afirmacions es van produir el passat 23 d'agost.

Un boicot a favor de la unitat d'Espanya

I encara va més enllà, Goldman Sachs diu que el Gobierno i la Generalitat estaran abocats a negociar a partir del 2 d'octubre: "És probable que aquest resultat avivi les tensions entre els governs espanyol i català, i esperem que la legitimitat de la votació sigui prou dubtosa perquè no canviï l'statu quo". En aquest sentit, l'informe dóna per fet que hi haurà gent incapaç de votar per "els problemes logístics". A això cal afegir que alguns defensors de la permanència a Espanya "elegiran no votar com una via d'expressar la seva oposició al referèndum".





