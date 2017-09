(Vídeo) Puigdemont demana una resposta “massiva” i “democràtica” davant “l’onada d’amenaces” de l’Estat

Última actualització Divendres, 8 de setembre de 2017 20:30 h

Crida a una participació massiva per la Diada i l’1-O

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a participar a la manifestació de l'Onze de Setembre perquè l'1-O sigui un èxit. "Perquè l'1-O sigui un èxit, és clau que aquesta Diada Nacional de Catalunya hi siguem molts. Jo hi seré.", ha dit Puigdemont a través del seu compte de Twitter. El missatge va acompanyat d'un vídeo d'uns dos minuts de durada on el president de la Generalitat defensa el dret dels catalans a decidir el futur del país i demana una resposta "massiva" i "democràtica" davant "l'onada d'amenaces, obstacles i querelles" de l'Estat.

Perquè l'#1Oct sigui un èxit, és clau que aquesta Diada Nacional de Catalunya hi siguem molts. Jo hi seré #LaDiadadelSí pic.twitter.com/8vcA4G0nBQ — Carles Puigdemont (@KRLS) September 8, 2017

En el vídeo, Puigdemont explica que des de l'any 2012 milions de catalans cada Onze de Setembre han sortit al carrer de manera "pacífica, tranquil·la, festiva, d'arreu del territori" amb tot tipus de mobilitzacions per defensar una idea "bàsica": "Una idea que no podem renunciar-hi, que és el dret que tenim els catalans de decidir què volem fer amb el nostre futur, què volem fer amb el nostre país", assenyala. El president afegeix que aquest any "toca fer el mateix", però amb unes condicions diferents davant la convocatòria del referèndum d'autodeterminació pel proper dia 1 d'octubre i "el nombre creixent de dificultats d'aquells que no entenen la democràcia, que votar, fer que la gent decideixi el seu futur, que demanar que la gent participi i preparar-ho, això és democràcia"."I, per tant, convé que aquest any, després de tantes mobilitzacions que ens han portat fins aquí, la resposta sigui massiva, que tota aquesta onada d'amenaces, d'obstacles, de querelles, de les utilitzacions de les infraestructures de l'Estat, de les estructures de l'Estat, de les clavegueres de l'Estat, que a tot això hi tinguem una resposta a la catalana, que és cívica, festiva, participativa, per tant, democràtica", diu PuigdemontEl president continua dient: "La democràcia és això. No ens ho deixem arrabassar". I demana que aquesta resposta tingui el comportament que "sempre" ha caracteritzat els catalans, "absolutament integrador": "Hi són benvinguts tots els matisos, totes les llengües, tots els orígens, a la defensa de la democràcia, del dret que tenim a votar"."No és cap crim, al contrari, és un honor poder servir aquest país que porta tants anys mobilitzat darrera aquesta idea, però és clau que per l'1 d'octubre, perquè sigui un èxit, aquesta Diada Nacional de Catalunya hi siguem molts". "Jo hi seré, m'agradaria molt que ens hi acompanyéssiu", conclou Puigdemont.