L'assetjament espanyol no frena el referèndum: Partits i entitats civils ja s'hi poden acreditar

Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 10:25 h

ACN Barcelona .- Partits i entitats civils tenen des d'aquest divendres el termini obert per acreditar-se i participar al referèndum. El web www.referendum.cat ha activat dins l'espai reservat a la Sindicatura Electoral un seguit de correus electrònics que organismes i persones a títol individual poden utilitzar per apuntar-s'hi o per formular les consultes i els dubtes que considerin oportú. La llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya estableix a l'article 14, dins del capítol de garanties, que les organitzacions socials interessades a prendre part del procés del referèndum poden presentar sol·licitud davant la Sindicatura Electoral de Catalunya entre el segon i el cinquè dia a partir de l'aprovació d'aquesta Llei.

El fet d'acreditar-se dona dret, entre d'altres a disposar del 30% dels espais públics destinats a la campanya, tal com estableix l'article 11 de la llei del referèndum, d'acord amb el nombre de signatures presentades. El 70% restant és per a les formacions polítiques amb representació al Parlament.

El DOGC publica la Llei de transitorietat jurídica



El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres a la nit la Llei de transitorietat jurídica aprovada dijous pel Parlament. La norma de transitorietat jurídica i fundacional de la república es va aprovar passada la mitjanit després d'una segona jornada maratoniana de gairebé 15 hores al Parlament i enmig d'un ambient crispat. Els vots de JxSí i la CUP van permetre aprovar la norma "suprema" que estableix el pas de la legalitat espanyola a la catalana. La llei, tal com estableix el text, només entrarà en vigor en cas que el sí guanyi a l'1-O. Cs, PSC i PPC van repetir l'esquema de la votació de la llei del referèndum i van decidir no participar-hi abandonant el ple. CSQP hi va votar en contra.



La llei, de vuit títols, ocupa 27 pàgines a la publicació oficial de la Generalitat i estableix les bases de la transició des de l’etapa autonòmica espanyola fins a la república catalana independent. La norma fixa un termini de sis mesos entre el referèndum de l'1 d'octubre i les eleccions constituents, en cas de victòria del 'sí'. Aquest període de mig any és anomenat procés constituent. La norma també preveu que de les eleccions constituents en surti una Assemblea Constituent, que substitueix l'actual Parlament, i que serà vigent en el període en què es redactarà la Constitució. Segons la llei de transitorietat, la constitució catalana s'hauria d'aprovar per una majoria de tres cinquenes parts o bé per majoria absoluta si no és possible.



L'estat segueix el setge



El Ministeri d'Hisenda ha fet un apercebiment aquest divendres a la Inspecció de la Generalitat perquè justifiqui com es paguen el web del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i l'espot que convoca a la participació. El ministre Cristóbal Montoro ho ha explicat als mitjans de comunicació i ha "garantit" que no s'ha gastat cap euro en la consulta "ni se'n gastarà cap". Montoro també ha recordat que el juliol passat el Tribunal Constitucional va considerar il·legal la part del pressupost de la Generalitat destinada a la consulta.

També dona dret a disposar, en la mateixa proporció, dels espais informatius públics gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública.