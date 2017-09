Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 12:30 h

Homs: "Si Colau o Marín es refugien en els funcionaris per no donar la cara, la gent els hi passarà per sobre"

El programa 'El Supement' de Catalunya Ràdio ha entrevistat a la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, després de l'aprovació de la llei del referèndum i ràpidament s'hagi suspès pel Tribunal Constitucional i sobre la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. La republicana s'ha pronunciat sobre les conseqüències legals als funcionaris. També, l'exconseller de presidència Fracesc Homs s'hi ha referit, més directament.

La gent els passarà per sobre



L'exconseller del Govern Francesc Homs ha assegurat aquest divendres que si les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet, Ada Colau i Núria Marín, no faciliten locals de votació per l'1-O "la gent els hi passarà per sobre". Homs ha explicat que el referèndum és un moviment de la ciutadania que els polítics "només" ajuden a conduir i està "convençut" que tant a Barcelona com a l'Hospitalet "es votarà molt". L'exdiputat també ha vaticinat que si l'Estat jutja tothom que estigui implicat en la preparació del referèndum "s'acabarà Espanya". "Hauran de llogar un camp de futbol si de veritat volen encausar 1.000 o 1.500 persones", ha ironitzat. Per la seva banda, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, ha destacat la sorpresa que suposa pels ciutadans de la Catalunya del Nord "l'obstinació del govern espanyol a no deixar posar les urnes".

Aquest matí, Marta Rovira ha volgut donar un missatge clar a aquells que s'excusen en els funcionaris "No exposarem ningú que no vulgui exposar-se. Nosaltres n'assumirem les conseqüències". De fet, ha explicat que tal com s'està preparant el referèndum, "la responsabilitat" serà del govern i no de cap funcionari. Ha arribat a afirmar, fins i tot, que es declararan culpables per eximir repressions a qualsevol voluntari, funcionari o treballador municipal. En aquest sentit, de manera indirecta, llençava un dard a Ada Colau que finalment no facilitarà la participació a l'1 d'octubre.