Puigdemont demana la llibertat del periodista turc detingut per Espanya

Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 11:30 h

El passat dimarts, la presidenta del PEN Català, Carme Arenas, i la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, van presentar un manifest signat per diverses entitats que demana l'alliberament i no extradició del periodista i escriptor turc Hamza Yalçin. Carles Puigdemont a través d'un tuit ha explicat que ha firmat la petició.

Les comparacions entre els estils de l'Estat espanyol i Turquia cada cop són més encertades. L'estat de setge cap a Catalunya amenaçant amb presó els dirigents catalans és similar a la tàctica del president turc, Tayyip Erdogan. De fet, fins i tot hi ha un cas que ha escandalitzat Europa que relaciona directament els dos països. La detenció per part de les autoritats espanyoles d'un periodista turc dissident amb les polítiques del seu president.

Aquest pres polític ha rebut l'aixopluc de Carles Puigdemont que al seu perfil de Twitter ha explicat que "he signat la petició per a l'alliberament del periodista turc Hamza Yalçin, empresonat per l'Estat espanyol", ras i curt.

De fet, la Comissió Europea ha dit aquests dies que confia "plenament" en Espanya en relació a les detencions i fins i tot el Parlament Europeu ha debatut sobre l'ús que els Estats fan de les lleis per frenar la llibertat ideològica i d'expressió.