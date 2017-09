[ÚLTIMA HORA] La Guàrdia Civil escorcolla El Vallenc, el diari que va parlar de la impremta de Constantí

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

9 de setembre de 2017, 12.30 h









El problema que tenen es que no van trobar res a Contanti.

El CNI sembla el "Capullos Nazionales e Idiotas"

Van de cul i no troben res.

Si no els informa la CIA no troben res

Les urnes ja les poden buscar, estan a l'estranger, al pais del

costat, a españa hi han molts empresaris indepes, que son alla

per questions de feina.

Busquen les urnes i les tenen a casa seva.

Paletos !







.