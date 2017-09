La Guardia Civil emula els Borbons amb un vergonyós accident amb armes de foc

Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 13:30 h

Demostra la seva preparació a pocs dies de l'1-O

Vergonyós i trist accident amb armes de foc a la Guarda Civil. Durant unes pràctiques de tir a Logronyo. Tot i que encara s'estan investigant els fets, ha transcendit que fins a 12 agents ha rebut impactes de projectils a diferents parts del cos possiblement a causa d'haver rebotat.

L'esperpèntic accident va passar divendres a la tarda on van resultar ferits 12 agents de la Guardia Civil per arma de foc mentre feien un curs de tir a Logronyo. Els agents participaven, al Polígon d'Experiències per a Forces Especials, en un curs d'ensinistrament per ingressar en el Grup Antiterrorista Rural de la Guàrdia Civil quan hi va haver l'accident amb arma de foc llarga.





Disparar-se per accident, una tradició molt borbònica



Cal recordar que l'abril del 2012, Felipe Juan Froilan, el nét gran dels Reis d'Espanya, fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, va haver de ser ingressat per ser atès d'un tret al peu. El nen, de 13 anys, es trobava amb el seu pare fent exercicis de tir al pati de la finca familiar de Garrejo a Garray (Sòria) quan al moment menys pensat se li va disparar l'escopeta, una arma, a més, que no poden fer ús els menors. També un altre accident amb una pistola va acabar amb la vida de don Alfonso de Borbón, germà de Juan Carlos I. El drama va passar quan els dos nens estaven netejant una pistola de saló i la pistola es va disparar a la cara d'Alfonso, que va morir als pocs minuts. Això fou el 29 de març de 1956. Una mort que ha estat sempre envoltada de misteri, ja que l'únic testimoni dels fets, Juan Carlos, mai ha parlat públicament del que realment va succeir aquella tarda a Estoril. Els dotze agents tenen, principalment, "ferides d'impacte de projectil o de fragments de projectil per rebot" a les extremitats superiors i inferiors i fins i tot alguns han hagut de rebre intervencions quirúrgiques. Afortunadament, però, "tots estan fora de perill".

